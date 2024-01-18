Россияне массированно ударили по городу в Запорожской области: рухнула половина девятиэтажки (фото)

Места ударов обследуют специалисты

Российские войска 18 января нанесли авиаудары по прифронтовому городу Орехов, что в Запорожской области. Оккупанты попали в многоэтажку, которая буквально сложилась от силы взрыва.

Об этом сообщил глава ЗОВА Юрий Малашко. По его данным, атака произошло днем. Она состояла из 6 авиударов, которые были направлены на гражданскую инфраструктуру.

"Вражеские бомбы попали в нежилые здания и многоэтажный дом", — говорит он.

В многоэтажке от попадания бомбы рухнул целый подъезд.

"Горы строительного мусора – все, что осталось от жилищ мирных жителей, их быта, уюта, семейного счастья", — отмечает Малашко.

В настоящий момент места ударов обследуют специалисты. Информация о пострадавших по состоянию на эту минуту не поступала.

Напомним, ранее мы писали о том, что вечером 16 января после 21:42, россияне нанесли два ракетных удара по Харькову. В результате в Холодногорском районе повреждены фасады около 19 многоквартирных жилых домов, помещения частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей. На месте событий побывал фотокор "Телеграф" Ян Доброносов, который показал последствия атаки.