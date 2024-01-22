Обстрел Донецка: пропагандисты создали топ "варварских ударов карателей", но опозорились

Оккупанты делают пропаганду на смертях мирных жителей

Пророссийские пропагандисты после нового обстрела Донецка решили сделать подборку самых "варварских ударов карателей", чтобы, очевидно, показать насколько плохая Украина. Однако даже в этом они серьезно облажались.

Подловил пропаганду на манипуляциях и лжи украинский блогер Денис Казанский. Он привел в пример пост коллаборанта Чаленко, который публикует список "девяти самых варварских обстрелов Донецка украинскими карателями".

Первое, что подметил Казанский даже не вникая в "топ", то, что он состоит из 9 позиций, хотя обычно такие "топы" состоят из круглых чисел, например 10.

"За 10 лет войны не набралось больше "варварских обстрелов"?", — отметил он.

А дальше Казанский прошелся по списку, в котором, несмотря на сказки россиян о "8 лет бомбили Донбасс", обстрелов до полномасштабного вторжения набралось всего три. И к ним есть большие вопросы.

"Из них как минимум один — обстрел остановки на Боссе 22 января 2015 — был осуществлен не ВСУ, а казачьими бандформированиями РФ, в ходе разборок с "Оплотом" Захарченко. Это признали сами "ДНРовцы", ту историю много раз уже расследовали и разбирали, не буду расписывать подробно", — отмечает он и добавляет "А знаете сколько приходится "варварских обстрелов Донецка карателями" на период действия Минских соглашений с 2015 по 2022? 0. Ноль. Ни одного. Украина так страшно и цинично не соблюдала Минские соглашения, так подло бомбила Донбасс 8 лет, что даже сам пропагандист Чаленко ни одного варварского обстрела не зафиксировал".

Остальные 6 обстрелов Казанский называет прямым следствием развязанной Путиным "СВО" ведь они произошли уже в период с 2022 по 2024 год.

"Если бы Россия не разорвала Минские соглашения и не стала "защищать Донбасс", этих обстрелов бы не было, все погибшие люди остались бы живы. Их смерти — целиком на совести российского руководства и "защитников из РФ". Которые не защищают жителей Донбасса, а намеренно их подставляют", — пишет блогер.

А по поводу последнего инцидента Казанский отметил, что россиянам настолько все равно на безопасность гражданских, что за все время войны они не озаботились закрытием таких рынков в прифронтовых районах.

"Но когда же это Z-мразь заботила безопасность гражданских. Для них наоборот — чем больше трупов, тем лучше картинка. С 2014 они только и делали, что пиарились на трупах", — говорит он.

От себя напомним, как ранее мы писали, в ВСУ уже прокомментировали новый обстрел Донецка и отрицают свою причастность.

"Ответственно заявляем, что силы, находящиеся в подчинении ОСУВ "Таврия", в этом случае боевой работы средствами поражения не вели. Донецк – это Украина! России придется отвечать за отнятые жизни украинцев", – говорилось в сообщении.

Более того, добавим, что сами дончане сомневаются в "ударе ВСУ", как об этом говорят в РФ. Наоборот некоторые из них считают, что обстрел вела сама Россия.