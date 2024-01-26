Судный день для врага: появилось видео удара HIMARS по оккупантам под Иловайском

Оккупационные "власти" не комментируют произошедшее

Украинская армия ударила по воинской части российских захватчиков под оккупированным Иловайском в Донецкой области. В сети уже появилось видео того, как HIMARS устроил захватчикам "судный день".

Ролик, на котором виден удар, опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Подробности появились в его Telegram.

"Z-военкоры сообщили, что удар HIMARS был нанесен по скоплению операторов БпЛА, собравшихся на обучение.", — написал он.

Напомним, что согласно данным из открытых источников, под Иловайском в момент удара находились операторы БПЛА из "батальона Судоплатова". Это государственная военная компания, которая не отчитывается перед силовыми структурами. Она появилась еще в 2023 году. Туда набирают военных через рекрутинг. То есть, это не просто "пушечное мясо", а хорошо вооруженное подразделение, в которое вливают много денег.

Всего на полигоне было более 150 человек. Но под удар попали только операторы БПЛА. Согласно сообщениям, сейчас руководство батальона пытается назначить виновных за этот инцидент и скорее замять его.

Сами бойцы в произошедшем обвиняют начальника курса проектов "Судный день". Якобы он отправил координаты полигона неизвестным лицам, которые должны были приехать на подготовку. Но вместо подкрепления прилетели снаряды, выпущенные HIMARS.

Официально эту информацию не комментировали ни российские власти, ни украинская сторона. Сведения об обстреле полигона, количестве погибших и пострадавших требуют уточнения.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в результате удара 24 человека погибли и еще 4 получили травмы.