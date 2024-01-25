"Ситуація в Авдіївці дивна": аналітики проаналізували російські штурми (мапа)

Ворог намагається закріпитися у місті, щоб узяти його повністю під свій контроль

Аналітики каналу DeepState проаналізували події на півдні Авдіївки за останній тиждень. Росіяни намагаються захопити місто, але ЗСУ дають їм бій.

Про це аналітики повідомили у своєму Telegram-каналі. Ситуація в місті та на околицях залишається напруженою як для ЗСУ, так і для армії РФ.

Росіяни розпочали масовані штурми 18 січня, скориставшись поганою видимістю. Спершу окупанти почали тиснути на міст, його сусідні позиції та котеджне містечко. Через сильний туман практично неможливо було користуватися дронами та іншою зброєю, через що шанси росіян пробратися непоміченими зростали.

Внаслідок штурмових дій росіяни змогли не лише створити хаос, проникнувши через труби, а й зайняти певні позиції.

"Труба колись повинна була з’єднувати чи то ДФС, чи то водоймище з АКХЗ. Кацапи десь у районі водоймища знайшли вхід у колектор і провели серйозну інженерну підготовку, зробивши отвори біля приватної забудови. Того дня, коли було час її використовувати, кацапи зайшли в тил захисникам "Царської охоти". Група ЗСУ таким чином була повністю оточена ворогом — частина захисників загинула, а інша потрапила в полон", — пишуть аналітики DeepState.

Окупанти розбрелися приватним сектором, почали займати вдома швидко і готуватися до оборони. Авангард ворога намагався зайти до переїзду, але ЗСУ не дали. Сили оборони намагалися перехопити ініціативу, здійснили кілька атак на "Царську охоту". У приватному секторі ситуація залишається складною для обох сторін. У районі "Царської охоти" ситуація до кінця невідома, але ворог точно покинув цю зону.

"Ми писали, що ситуація на півдні Авдіївки вкрай дивна. А дивна вона якраз цими подіями. Ворог не побіг одразу закріплюватися, а чекав на суботу, щоб піти колоною і бути розбитим. Далі вони почали то бігати до Ясинуватої, то виставляти свої РЕБи. Загалом ситуація на карті досить близька до того, що відбувається. Не всі речі можна говорити й показувати. Інформація про трубу спочатку з’явилася в наших каналах, а потім і в кацапських – тому якоїсь таємниці вже немає. Усі про все знають", — пишуть аналітики.

Водночас росіяни продовжують рівняти Авдіївку із землею. Лише за 24 січня було зафіксовано понад 80 ударів КАБам по місту. Причому один з ударів росіяни завдали самим собі — за позиціями на північ від Кам’янки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядає Авдіївка після обстрілу росіян. У місті не залишилося цілих будинків, але там продовжують жити люди.