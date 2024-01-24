Армія РФ вперше увійшла до Авдіївки: мер міста розповів подробиці

Ворог не залишає спроб взяти вже повністю зруйноване місто

На Донеччині тривають запеклі бої за Авдіївку. Солдати армії РФ вперше з початку повномасштабного вторгнення увійшли до міста. Проте закріпитись їм не вдалося.

Про це повідомляє французька газета Lefigaro із посиланням на заяву мера міста Віталія Барабаша. За його словами, ситуація на цьому напрямі, як і раніше, складна, повністю під контролем Сил оборони України.

"Російські диверсійно-розвідувальні групи увійшли до південної частини Авдіївки, але були відкинуті", — сказав Віталій Барабаш.

За його словами, ворогові вперше за 700 днів війни вдалося зайти до цієї зони, але він зазнав поразки.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ сказано, що штурми ворога не припиняються, проте жоден із них не закінчився успіхом. За добу українські військові відбили три атаки в районі Авдіївки та ще п’ять поблизу Первомайського та Невельського. Крім того, росіяни завдали авіаційних, артилерійських та мінометних ударів по 15 населених пунктах біля Авдіївки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що втрати армії РФ під Авдіївкою перевищили втрати радянської армії під час війни в Афганістані. Росія втратила майже два роки боїв стільки ж солдатів, скільки радянська армія за 10 років війни.