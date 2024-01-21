Цілих будинків не залишилося: як виглядає Авдіївка після кількох місяців боїв (відео)

Від міста залишилися лише руїни

Активна фаза бойових дій за контроль над Авдіївкою триває з жовтня минулого року і з того часу по місту було випущено не одну тисячу снарядів. Через це там практично не залишилося цілих будинків.

Показове відео міста, в якому до початку вторгнення проживало понад 30 тисяч осіб, було знято 19 січня 2024 року. Його оприлюднив блогер Максим Мирович у своєму профілі у соцмережі X.

"Місто практично повністю знищене, будинки зруйновані, дерева загинули. Так виглядає колись мирне місто, куди прийшла шалена війна за амбіції кремлівського узурпатора", — написав він.

Як можна побачити на відео, багато житлових будинків у місті отримали пошкодження та були зруйновані, а сира погода лише додає до загальної картини похмурості.

Як повідомлялося раніше, згідно з підрахунками на кінець грудня 2023 року, в Авдіївці все ще залишається близько 1,2 тисячі мирних жителів. Мало того, кількість охочих евакуюватися з міста, яке активно обстрілюють окупанти, зменшується навіть попри те, що їм доводиться жити в підвалах багатоповерхових будинків.