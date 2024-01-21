Целых домов не осталось: как выглядит Авдеевка после нескольких месяцев боев (видео)

От города остались лишь руины

Активная фаза боевых действий за контроль над Авдеевкой продолжается с октября прошлого года и с тех пор по городу была выпущена не одна тысяча снарядов. Из-за этого там до нынешнего времени практически не осталось целых домов.

Показательное видео города, в котором до начала вторжения проживало более 30 тысяч человек, было снято 19 января 2024 года. Его обнародовал блогер Максим Мирович в своем профиле в соцсети X.

"Город практически полностью уничтожен, дома разрушены, деревья погибли. Так выглядит некогда мирный город, куда пришла безумная война за амбиции кремлёвского узурпатора", — написал он.

Как можно увидеть на видео, многие жилые дома в городе получили повреждения и были разрушены, а сырая погода лишь добавляет общей картине мрачности.

Как сообщалось ранее, согласно подсчетам на конец декабря 2023 года, в Авдеевке все еще остается около 1,2 тысячи мирных жителей. Более того, количество желающих эвакуироваться из города, который активно обстреливают оккупанты, уменьшается даже несмотря на то, что жить им приходится в подвалах многоэтажных домов.