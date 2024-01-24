Армия РФ впервые вошла в Авдеевку: мэр города рассказал подробности

Враг не оставляет попыток взять уже полностью разрушенный город

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои за Авдеевку. Солдаты армии РФ впервые с начала полномасштабного вторжения вошли в город. Однако укрепиться им не удалось.

Об этом сообщает французская газета Lefigaro со ссылкой на заявление мэра города Виталия Барабаша. По его словам, ситуация на этом направлении по-прежнему сложная, по полностью под контролем Сил обороны Украины.

"Российские диверсионно-разведывательные группы вошли в южную часть Авдеевки, но были отброшены", — сказал Виталий Барабаш.

По его словам, врагу впервые за 700 дней войны удалось зайти в эту зону, но он потерпел поражение.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сказано, что штурмы врага не прекращаются, однако ни один из них не закончился успехом. За сутки украинские военные отбили три атаки в районе Авдеевки и еще пять вблизи Первомайского и Невельского. Кроме того, россияне нанесли авиационные, артиллерийские и минометные удары по 15 населенным пунктам возле Авдеевки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что потери армии РФ под Авдеевкой превысили потери советской армии во время войны в Афганистане. Россия потеряла за почти два года боев столько же солдат, сколько советская армия за 10 лет войны.