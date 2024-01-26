Война — день 702: странная ситуация в Авдеевке и подготовка Европы к войне

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 26 января 2024 года. Появились слухи, будто бы президент России Владимир Путин неофициально уведомил страны Запада про готовность к переговорам о будущих мерах безопасности для Украины. Тем временем страны Европы полным ходом готовятся к войне, — в частности, Германия, которая уже разрабатывает план обороны. Всего же, как утверждает вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, над сценарием предполагаемой войны с РФ работают как минимум пять стран-союзников НАТО. Остается напряженной ситуация и в районе Авдеевки, которую аналитики уже даже признали "странной".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Франция передала Украине два РСЗО LRU в рамках коалиции артиллерии, — об этом стало известно из интервью главы коалиции "Артиллерия для Украины", генерала Жана-Мишеля Гийотона, пресс-службе Минобороны Франции.

Карта боевых действий в районе Авдеевки на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Авдеевке DeepState 25.01.2024

Что было в Украине 23 января — читайте по ссылке: Война — день 699: на фронте "горячо", РФ устроила новый ракетный обстрел

Информацию за 24 января смотрите по ссылке: Война — день 700: РФ атакует украинские города и перехватывает инициативу на фронте

О том, что происходило 25 января, читайте в материале: Война — день 701: ситуация на фронте усложняется, оккупанты рвутся в Авдеевку