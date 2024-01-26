Зеленский в начале вторжения: готовность Украины к уступкам и "никакого милосердия к врагу". Главное из новой книги от журналиста Time

Журналист Саймон Шустер выпустил книгу The Showman. Рассказываем о чем она, чтобы вы сэкономили 20 долларов

Новая резонансная книга журналиста Time Саймона Шустера "The Showman" о президенте Владимире Зеленском сейчас активно обсуждается среди украинцев, ведь не только раскрывает личную трансформацию от комика к военному лидеру, открывает новые подробности из-за кулис.

Журналист посвятил годы работе над книгой, что фактически означало долгие часы пребывания в бункере в начале войны, разговоры с президентом, первой леди и людьми вокруг них, поездки с президентским пулом в деоккупированный Херсон и даже участие в первой поездке Зеленского в Вашингтон. которая, по оценкам другого журналиста, заставила ревновать польского президента Анджея Дуду.

От наивного волшебника до походки бульдога. Отрывок Telegraph

Некоторые отрывки публиковало издание The Telegraph, приводим самые интересные из них:

Зеленский не верил во вторжение и оставил семью дома.

Зеленский до последнего часа не верил, что это произойдет. Лишь накануне вторжения Елена (первая леди Елена Зеленская, ред.) начала паковать чемодан. Но она так и не дошла до этого. Выполняла с детьми домашние задания. Они ужинали и смотрели телевизор. Ее муж ничего не сказал, чтобы она поверила, что им угрожает опасность. Часто он скрывал свои волнения за шутками и улыбками.

Ночью, пока кортеж несся в офис, Зеленскому позвонил покойный глава МВД Денис Монастырский. Зеленский спросил, какое направление атаки выбрал Кремль. "Все", — ответил Монастырский. Тогда Президент произнес фразу, которую Монастырский запомнил надолго: "Отбейте их".

Самое большое дезертирство было в СБУ.

В первый день вторжения некоторые чиновники собрали свои автомобили и скрылись. Больше всего таких лиц было в СБУ. Несколько европейских лидеров предложили Зеленскому помочь сбежать. Хотя он ценил такие приглашения, он также считал их несколько обидчивыми, как будто его союзники списали его со счетов. Каждый разговор он пытался вернуть к тому, что нужно Украине – оружию.

Призвал не проявлять милосердие и всех уничтожать.

Во время боев за аэропорт в Гостомеле ответ Президента застал неожиданно некоторых помощников. Они никогда не видели его таким разъяренным. "Он отдавал самые строгие из возможных приказов. Не проявляй милосердия. Используйте все доступное оружие, чтобы уничтожить там все русское", — вспоминает один человек из его окружения.

Евшие в первые месяцы в бункере президента

Сладости раздавались на встречах, а консервы с черствым хлебом были на общей кухне. Один министр на днях жил на шоколаде. В конце концов жизнь в бункере стала более управляемой рутиной. Первую видеоконференцию перенесли на 7 утра, достаточно времени, чтобы он позавтракал – неизменно яичница. Также там готовили горячее: хот-доги, картофельные галушки, гуляш.

Зеленский и его команда хранили запас алкоголя даже после того, как правительство запретило его продажу, и оно иногда наливало вино помощникам, которые присоединялись к нему за трапезой.

О поездке в деоккупированный в Херсон

Охрана Зеленского была на 100 процентов против. На вопрос, зачем он туда поехал, президент ответил: "Это люди. Девять месяцев они в оккупации. Да, у них два дня эйфории. Вскоре они впадут в депрессию".

Трансформация Зеленского:

Во время предвыборной кампании он показался мне наивным волшебником , готовящимся попасть в мир циников, олигархов и бандитов, воспринявших его за легкую жертву.

, готовящимся попасть в мир циников, олигархов и бандитов, воспринявших его за легкую жертву. Наибольшие перемены произошли в первые месяцы российского вторжения. Упрямый, уверенный, мстительный, неполитический, смелый до безрассудства и безжалостности к тем, кто стоял на его пути, он устремлял гнев и стойкость своего народа и целеустремленно выражал это миру.

Но именно мастерство, которое он оттачивал более 20 лет как актер , сделало Зеленского столь эффективным в этой войне.

, сделало Зеленского столь эффективным в этой войне. Мы ненадолго увиделись, когда он мчался по Капитолию… Его ход выглядел свинцовым, зафиксированным в плечах — как бульдог, направляющийся на бой. Война еще не кончилась, даже близко. Но человек в центре этого завершил свое превращение в лидера времен войны.

Украина была готова на уступки в первые дни войны

Также публикуем другие отрывки, публикуемые украинскими медиа:

Кремль хотел убить Владимира Зеленского в начале войны или заставить его бежать за границу.

Когда Лукашенко предложил Зеленскому себя в роли посредника на переговорах, Зеленский сказал делегации: "Я не очень-то верю, что эта встреча принесет результаты, но пусть попробуют";

Зеленский считал путина ожесточенным и недовольным, холодным и рассудительным, но не склонным к геноциду;

В первые дни вторжения Зеленский сталкивался с давлением Запада начать переговоры, даже если это означает дополнительные уступки. Рекомендации Запада "состоялись в том, чтобы принять условия России".

По инициативе Украины в Стамбуле в конце марта 2022 года были сформулированы предложения о том, чтобы Украина приобрела нейтральный статус, отказалась от планов вступления в НАТО, запретила создание иностранных военных баз и проведение учений на своей территории.

В первые дни войны россияне были неспособны адаптироваться к изменениям на поле боя — младшие офицеры всегда ждали команду "сверху". Валерий Залужный считал, что Россия просто гнала своих солдат на мясо. Он не мог поверить в масштабы неудач российской стороны.

Оценки

Свою оценку также опубликовал The Bloomberg. Издание пишет, что Шустер отдает должное украинскому лидеру, не купая его в слишком теплой ванне. Даже если демонстрации уверенности недостаточно, чтобы оттолкнуть Путина, утверждает он, мастерство, которое Зеленский оттачивал более 20 лет как актер, уникально подготовило его, чтобы вести свою нацию из-за войны.

Книга оканчивается открытой запиской. Война еще далека от завершения, и ее результат неизвестен. Западная помощь Украине затормозила, а внимание мира улетело. "Нас потом будут осуждать", – говорит Зеленский Шустеру на последней странице. Но если мы чему-то и научились, то это то, что Зеленский никогда не будет играть роль неудачника.

The New York Times пишет, что в книге "Showman" журналист Саймон Шустер следит за артистом, ставшим президентом военного времени, когда он собирает мир для поддержки. Это интимный рассказ о первых месяцах вторжения, и он фиксирует его тезис, что эффективность Зеленского как военного лидера основывается на его навыках исполнителя, отточенных на протяжении более двух десятилетий в индустрии развлечений.

"В частном вагоне, с запущенными шторами, Владимир Зеленский заправлялся кофе во время поездки на передовую. Он читал об Уинстоне Черчилле, но с Шустером он скорее обсуждал другую ключевую фигуру Второй мировой войны: Чарли Чаплина". "Он использовал информационное оружие во время Второй мировой войны для борьбы с фашизмом", – сказал Зеленский. "Были эти люди, эти художники, которые помогали обществу. И часто их влияние было сильнее артиллерии".

Где найти эту книгу и есть ли перевод

Для широкой публики книга стала доступна 23 января, она доступна только в оригинале на английском языке, украинского перевода нет. В Украине купить книгу можно несколькими способами: быстро получить электронную версию в Google Play Книги за 795 грн. На сайте Yakaboo можно заказать бумажный экземпляр за 761-1281 грн в зависимости от типа обложки (мягкая-твердая), для Kindle е-книга обойдется в 19 долларов (643 грн), аудиокнига в Apple Books стоит 21 доллар (795 грн).

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский применил два психологических трюка, говоря о мобилизации в новогодней речи.