Зеленський на початку вторгнення: готовність України до поступок та "жодного милосердя до ворога". Головне з нової книги від журналіста Time

Журналіст Саймон Шустер випустив книгу The Showman. Розповідаємо про що вона, аби ви зекономили 20 доларів

Нова резонансна книга журналіста Time Саймона Шустера "The Showman" про президента Володимира Зеленського зараз активно обговорюється серед українців, адже не тільки розкриває особисту трансформацію від коміка до військового лідера, відкриває нові подробиці з-за лаштунків.

Журналіст присвятив роки роботі над книгою, що фактично означало довгі години перебування у бункері на початку війни, розмови із президентом, першою леді та людьми навколо них, поїздки з президентським пулом до деокупованого Херсона та навіть участь у першій поїздці Зеленського до Вашингтона, тій самій, яка за оцінками іншого журналіста змусила ревнувати польського президента Анджея Дуду.

Від наївного чарівника до ходи бульдога. Уривок Telegraph

Деякі уривки публікувало видання The Telegraph, наводимо найцікавіші з них:

Зеленський не вірив у вторгнення і лишив родину вдома.

Зеленський до останньої години не вірив, що це станеться. Лише напередодні вторгнення Олена (перша леді Олена Зеленська, ред.) почала пакувати валізу. Але вона так і не дійшла до цього. Виконувала з дітьми домашні завдання. Вони вечеряли та дивилися телевізор. Її чоловік нічого не сказав, щоб вона повірила, що їм загрожує небезпека. Часто він приховував свої хвилювання за жартами та посмішками.

Вночі, поки кортеж мчав до офісу, Зеленському подзвонив покійний голова МВС Денис Монастирський. Зеленський запитав, який напрямок атаки обрав Кремль. "Усі", — відповів Монастирський. Тоді Президент вимовив фразу, яку Монастирський запам’ятав надовго: "Відбийте їх".

Найбільше дезертирство було в СБУ.

У перший день вторгнення деякі урядовці зібрали свої автомобілі та втекли. Найбільше таких осіб було в СБУ. Кілька європейських лідерів запропонували Зеленському допомогти втекти. Хоча він цінував такі запрошення, він також вважав їх трохи образливими, наче його союзники списали його з рахунків. Кожну розмову він намагався повернути до того, що потрібно Україні – зброї.

Закликав не проявляти милосердя та всіх знищувати.

Під час боїв за аеропорт у Гостомелі відповідь Президента застала зненацька деяких помічників. Вони ніколи не бачили його таким розлюченим. "Він віддавав найсуворіші з можливих наказів. Не проявляй милосердя. Використовуйте всю доступну зброю, щоб знищити там все російське", — згадує одна людина з його оточення.

Що їли у перші місяці в бункері президента

Солодощі роздавалися на зустрічах, а консерви з черствим хлібом були на загальній кухні. Один міністр днями жив на шоколаді. Зрештою життя в бункері стало більш керованою рутиною. Першу відеоконференцію перенесли на 7 ранку, достатньо часу, щоб він поснідав – незмінно яєчня. Також там готували гаряче: хот-доги, картопляні галушки, гуляш.

Зеленський і його команда зберігали запас алкоголю навіть після того, як уряд заборонив його продаж, і він іноді наливав вино помічникам, які приєднувалися до нього за трапезою.

Про поїздку в деокупований у Херсон

Охорона Зеленського була на 100 відсотків проти. На запитання навіщо він туди поїхав, президент відповів: "Це люди. Дев'ять місяців вони в окупації. Так, у них два дні ейфорії. Незабаром вони впадуть у депресію".

Трансформація Зеленського:

Під час передвиборчої кампанії він здався мені наївним чарівником , який готується потрапити у світ циніків, олігархів і бандитів, які сприйняли його за легку жертву.

, який готується потрапити у світ циніків, олігархів і бандитів, які сприйняли його за легку жертву. Найбільші зміни відбулися в перші місяці російського вторгнення. Упертий, впевнений, мстивий, неполітичний, сміливий аж до безрозсудності та безжалісності до тих, хто стояв на його шляху, він спрямовував гнів і стійкість свого народу й цілеспрямовано висловлював це світові.

Але саме майстерність, яку він відточував понад 20 років як актор , зробила Зеленського настільки ефективним у цій війні.

, зробила Зеленського настільки ефективним у цій війні. Ми ненадовго побачилися, коли він мчав Капітолієм….Його хода виглядала свинцевою, зафіксованою в плечах — наче бульдог, що прямує на бій. Війна ще не закінчилася, навіть близько. Але людина в центрі цього завершила своє перетворення на лідера часів війни.

Україна була готова на поступки у перші дні війни

Також публікуємо інші уривки, які публікують українські медіа:

Кремль хотів вбити Володимира Зеленського на початку війни або змусити його тікати за кордон.

Коли Лукашенко запропонував Зеленському себе у ролі посередника на переговорах, Зеленський сказав делегації: "Я не дуже вірю, що ця зустріч принесе результати, але хай спробують";

Зеленський вважав путіна запеклим і незадоволеним, холодним і розважливим, але не схильним до геноциду;

У перші дні вторгнення Зеленський зіштовхувався з тиском Заходу розпочати переговори, навіть якби це означало додаткові поступки. Рекомендації Заходу "полягали в тому, щоб прийняти умови Росії".

З ініціативи України у Стамбулі наприкінці березня 2022 року було сформульовано пропозиції про те, щоб Україна набула нейтрального статусу, відмовилася від планів вступу до НАТО, заборонила створення іноземних військових баз та проведення навчань на своїй території.

В перші дні війни росіяни були нездатні адаптуватися до змін на полі бою — молодші офіцери завжди чекали на команду "зверху". Валерій Залужний вважав, що рф просто гнала своїх солдатів на м'ясо. Він не міг повірити в масштаби невдач російської сторони.

Оцінки

Свою оцінку також опублікував The Bloomberg. Видання пише, що Шустер віддає належне українському лідеру, не купаючи його в надто теплій ванні. Навіть якщо лише демонстрації впевненості недостатньо, щоб відштовхнути Путіна, стверджує він, майстерність, яку Зеленський відточував понад 20 років як актор, унікально підготувала його, щоб вести свою націю через війну.

Книга закінчується відкритою запискою. Війна ще далека від завершення, і її результат невідомий. Західна допомога Україні загальмувала, а увага світу відлетіла. "Нас потім засуджуватимуть", – каже Зеленський Шустеру на останній сторінці. Але якщо ми чомусь і навчилися, то це те, що Зеленський ніколи не буде грати роль невдахи.

The New York Times пише, що у книзі "Showman" журналіст Саймон Шустер стежить за артистом, який став президентом воєнного часу, коли він збирає світ для підтримки. Це інтимна розповідь про перші місяці вторгнення, і він фіксує його тезу про те, що ефективність Зеленського як військового лідера ґрунтується на його навичках виконавця, відточених протягом більш ніж двох десятиліть в індустрії розваг.

"У приватному вагоні, із запущеними шторами, Володимир Зеленський заправлявся кавою під час поїздки на передову. Він читав про Вінстона Черчилля, але з Шустером він скоріше обговорював іншу ключову фігуру Другої світової війни: Чарлі Чапліна". Він використовував інформаційну зброю під час Другої світової війни для боротьби з фашизмом", – сказав Зеленський. "Були ці люди, ці митці, які допомагали суспільству. І часто їхній вплив був сильнішим за артилерію".

Де знайти цю книжку та чи є переклад

Для широкого загалу книга стала доступна 23 січня, вона доступна лише в оригіналі англійською мовою, українського перекладу немає. В Україні купити книгу можна кількома способами: швидко отримати електронну версію у сервісі Google Play Книги за 795 грн. На сайті Yakaboo можна замовити паперовий примірник за 761-1281 грн залежно від типу обкладинки (м'яка-тверда), для Kindle е-книга коштуватиме 19 доларів (643 грн), аудіокнига в Apple Books коштує 21 долар (795 грн).

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський застосував два психологічні трюки, говорячи про мобілізацію у новорічній промові.