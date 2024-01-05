"Живой человек не может так выглядеть": что известный американский журналист написал в книге о Зеленском

Зеленский и его команда позволили журналисту проводить на Банковой много времени в течение первого года полномасштабного вторжения

Журналист американского журнала "Time" Саймон Шустер написал книгу об украинском президенте Владимире Зеленском. В своей работе он описал аскетический быт команды украинского лидера в бункере в первые дни полномасштабного вторжения России.

Отрывки из книги Шустера о Владимире Зеленском опубликовало издание The Telegraph. Отмечается, что в эксклюзивном отрывке из своей книги Шустер рассказывает, как война изменила украинского президента – "и не совсем в лучшую сторону".

В своей работе журналист вспомнил, в частности, как весной 2022 года, на 55-й день полномасштабного российского вторжения, Зеленский спросил, когда Шустер планирует закончить книгу о нем. Тот ответил, что хочет зафиксировать первый год войны, а затем опубликовать книгу. "Вы думаете, что война не закончится через год?", — сказал тогда Зеленский.

Шустер пишет, что президент и его команда позволили журналисту проводить на Банковой много времени в течение первого года полномасштабного вторжения.

"Порой это казалось почти нормальным, несмотря на сирены воздушной тревоги. Мы шутили, пили кофе, но это было также время истощения и страха", – пишет он.

Журналист описывает быт президента и его соратников в бункере в начале полномасштабного вторжения:

"Самыми тяжелыми для Зеленского были ночи. Его кровать была едва достаточно широкой, чтобы можно было крутиться и переворачиваться. Жужжание его телефона редко прекращалось.

"В первые дни я будил всех, — говорит он. Я не имел права спать, пока не узнавал, какие удары пришлись куда". А уже в 4.50 утра Зеленский спрашивал о новостях.

Никто не поддался отчаянию на этом раннем этапе. Но в конце концов все они разбились. Есть было немного. Сладости раздавали на встречах, а на общей кухне были мясные консервы с черствым хлебом. Один министр рассказывал мне, что выживал несколько дней на шоколаде.

Лицо Зеленского стало бледным. Он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Некоторые из его сотрудников забеспокоились. Его помощница по правовым вопросам вспоминает, что он был похож на ходячий труп. "Живой человек не может так выглядеть", — сказала она".

Далее в книге Шустера говорится, что со временем жизнь в бункере вошла в более управляемую рутину. Первая видеоконференция сместилась на 7 утра, достаточно времени для того, чтобы позавтракать – "неизменно яичницей". Сотрудникам подавали горячую еду: сосиски, вареники с картошкой, гуляш.

"Зеленский и его команда держали запас алкоголя даже после того, как правительство запретило его продажу, и президент время от времени наливал вино помощникам, которые присоединялись к нему за трапезой. Там также были гантели и станок для жима лежа, которые Зеленский имел привычку использовать, часто ночью. Позже поставили стол для настольного тенниса. Мало кто мог его обыграть", – говорится в книге.

Бывало, что президент приглашал сотрудников посмотреть фильм. Часто это были голливудские новинки. Зеленский говорил, что больше не мог смотреть советские комедии. "Они вызывают у меня бунт", – говорил он.

Журналист пишет, что в самом начале полномасштабной войны соратники Зеленского называли его "Володя". Затем они перешли на официальное обращение "Владимир Александрович".

Шустер отмечает, что украинский лидер неделями преуменьшал риск полномасштабного вторжения. Зеленский отказывался от советов военного командования укрепить границу.

Когда началось вторжение, некоторые чиновники уже упаковали свои машины и сбежали. Больше всего перебежчиков было в СБУ.

Несколько европейских лидеров предложили помочь Владимиру Зеленскому сбежать. Он назвал такие предложения "несколько оскорбительными", говорится в книге.

В книге также говорится, что на экстренном саммите европейских лидеров, к которым присоединился Зеленский, он был "бледный и уставший, с ранней щетиной бороды военных времен", и "не очень верил в то, что союзники его спасут, и это давало о себе знать". "Возможно, вы видите меня живым в последний раз", – сказал европейцам Зеленский.

Он не просил о спасении, вместо этого украинский лидер требовал ответа на вопрос, который страна задавала десятилетиями: будет ли Украине когда-нибудь разрешено присоединиться к Европейскому Союзу?

Короткое выступление президента, которое длилось около пяти минут, имело большее влияние, чем месяцы, если не годы дебатов о российской угрозе, пишет Шустер.

Журналист в книге вспоминает, как его пригласили в поездку с Зеленским в только что освобожденный Херсон. Охрана президента была против этой поездки.

"Моя охрана была на 100 процентов против этого. С моей стороны, это немного безрассудно", — рассказал Зеленский Шустеру.

На вопрос, зачем тогда ехать, президент ответил: "Это народ. Девять месяцев они были в оккупации. Да, у них было два дня эйфории. Скоро они впадут в депрессию".

Шустер вспоминает также, что видел Зеленского за несколько дней до Рождества 2022 года в Вашингтоне, во время его первой зарубежной поездки с начала вторжения. Журналист видел президента недолго, когда тот спешил через Капитолий.

"Его походка выглядела свинцовой, расправленной в плечах, как у бульдога, направляющегося в бой. Война не закончилась, даже близко не закончилась. Но человек в ее центре завершил свое превращение в военачальника военного времени", – пишет он.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский применил два психологических трюка, говоря о мобилизации в новогодней речи.