Война — день 701: ситуация на фронте усложняется, оккупанты рвутся в Авдеевку

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают вести наступательные действия и фокусируют внимание на восточной части Украины. Наиболее активные боевые действия идут возле Марьинки и Авдеевки. При этом оккупанты ищут новые способы пробиться через оборону ВСУ и даже пытаются проникнуть в ту же Авдеевку через подземные тоннели. Вместе с тем становится все более насущным вопрос дефицита снарядов у украинских защитников, из-за которого ситуация на фронте может усложниться.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 После взрывов в российском Туапсе также была приостановлена работа аэропорта в Сочи

00:00 Вследствие атаки по Хаджибейскому району Одессы повреждена жилая многоэтажка и произошел пожар в складских помещениях. Два человека получил травмы.

О том, что происходило 22 января, читайте в материале: Война — день 698: россияне усиливают штурмы на востоке, невзирая на потери

Что было в Украине 23 января — читайте по ссылке: Война — день 699: на фронте "горячо", РФ устроила новый ракетный обстрел

Информацию за 24 января смотрите по ссылке: Война — день 700: РФ атакует украинские города и перехватывает инициативу на фронте