Война — день 701: ситуация на фронте усложняется, оккупанты рвутся в Авдеевку
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Оперативно о главном за сутки
Россияне продолжают вести наступательные действия и фокусируют внимание на восточной части Украины. Наиболее активные боевые действия идут возле Марьинки и Авдеевки. При этом оккупанты ищут новые способы пробиться через оборону ВСУ и даже пытаются проникнуть в ту же Авдеевку через подземные тоннели. Вместе с тем становится все более насущным вопрос дефицита снарядов у украинских защитников, из-за которого ситуация на фронте может усложниться.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
1:00 После взрывов в российском Туапсе также была приостановлена работа аэропорта в Сочи
00:00 Вследствие атаки по Хаджибейскому району Одессы повреждена жилая многоэтажка и произошел пожар в складских помещениях. Два человека получил травмы.
О том, что происходило 22 января, читайте в материале: Война — день 698: россияне усиливают штурмы на востоке, невзирая на потери
Что было в Украине 23 января — читайте по ссылке: Война — день 699: на фронте "горячо", РФ устроила новый ракетный обстрел
Информацию за 24 января смотрите по ссылке: Война — день 700: РФ атакует украинские города и перехватывает инициативу на фронте