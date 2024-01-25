Бросили на штурм, они погибли: журналист написал о вопиющем факте на фронте, Залужный отреагировал

По данным журналиста, такие случаи не единичны

На одном из участков фронта двух опытных операторов дронов 74-го разведывательного батальона бросили на штурм в качестве пехоты. В ходе сражения они погибли.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. По его словам, цель атаки заключалась в попытке отбить наблюдательный пункт батальона, который пришлось оставить, потому что эта временная и не укрепленная позиция была полностью разрушена артиллерией противника.

"Атака абсолютно не соответствовала обстановке на том участке фронта, где силы противника преобладают. Но командование 74-го разведбата это не учло, и замкомбата с позывным "Первак" отправил дроводов в атаку с автоматами", — написал журналист.

Бутусов подчеркнул, что бойцам было запрещено уничтожить противника и сопровождать атаку дронами. По его словам, штурмовая группа атаковала без поддержки и из-за этого понесла тяжелые потери, а задача не была выполнена.

"Погибли люди, которые уничтожили много врагов и спасли много жизней на этой войне. Это война дронов — и те командиры, которые не хотят воевать дронами, а отдают безответственные приказы и отчитываются за свою активность жизнями подчиненных, профессионально непригодны, и не достойны руководить боевыми подразделениями", – отметил журналист.

Бутусов подчеркнул, что случаи направления в штурмовики операторов дронов не редки и продолжаются. По его мнению, это происходит из-за отсутствия в армии компетентных служебных расследований и отсутствия натовской процедуры After action rewiew (система быстрого анализа осуществления боев и других действий. — Ред.).

"Обращаю внимание, что у нас военное командование много говорит о войне дронов, но не принимает меры, чтобы усиливать и защитить от некомпетентных командиров операторов дронов. Считаю, что руководство ВСУ наконец должно обратить внимание на бездействие в этом вопросе и выдать приказ о запрете проведения штурмовых действий без сопровождения дронами и применять операторов дронов для любых других задач. Иначе для кого вообще Генштаб пишет красивые доктрины", — написал Бутусов.

Следует отметить, что после публикации этого поста журналистом, под ним появилась реакция главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он оставил в комментарии под сообщением два знака "плюс".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный во время первого контрнаступления в 2022 году хотел пойти на рисковый шаг и провести штурмовые действия на юге Украины, чтобы отрезать оккупантов в Крыму.