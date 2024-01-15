Может штурмовать и вести разведку: Украина расширяет перечень боевых дронов

Робот был создан участниками оборонного кластера Brave1

Украина продолжает наращивать производство наземных дронов. Они требуются не только для эвакуации пострадавших или доставки грузов. Такие беспилотники также могут вести настоящие боевые действия. Среди таких наземных робот D-21-11.

Об универсальном наземном роботе рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что такое изобретение позволяет проводить разведку, штурмовать или защищать позиции. Также D-21-11 может выполнять грузовые задания – подвозить боеприпасы или провизию там, где обычные грузовики доставить их не могут.

Федоров отметил, что боевая часть – автоматическая турель D-11 с робота снимается. Она уже прошла успешные испытания на практике. Пока производство таких роботов масштабируется. Среди планов разработчиков: интеграция видов вооружения стран НАТО и усиление устойчивости к радиоэлектронной борьбе со стороны врага.

D-21-11 без автоматической турели

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании автоматических турелей — "ШаБля" уже была успешно опробована и использована против оккупантов. Среди наземных беспилотников, производящих в Украине, можно условно выделить два основных вида. Первые – боевые, направленные на атаку врага и оборону. Другие — эвакуационные, способные вывозить до 200 кг за раз.