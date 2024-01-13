Боевые эстонские работы на службе в ВСУ: что делают

Какие подразделения используют роботов-дронов не разглашаются из соображений безопасности

Первые данные о передаче Украине беспилотных транспортников эстонского производства THeMIS появились в конце 2022 года. Сейчас эти платформы успешно используются ВСУ для выполнения разных задач.

Основные задачи THeMIS – разминирование и доставка грузов в те районы, куда опасно ехать обычным транспортом. Об этом сообщает компания Milrem Robotics на основе собранной обратной связи.

В целом Украина получила 14 беспилотников THeMIS. Семь систем предназначены для перевозки грузов и эвакуации раненых (CASEVAC), а семь, оборудованных полезной нагрузкой от французского CNIM, для операций по разминированию. Ответственный за украинскую программу в Milrem Robotics Юри Паюсте отмечает: "Во время бездорожья, как на украинском языке называют слякотное время года, THeMIS может выполнять роль транспортного средства поставки вместо тяжелых грузовиков, которые, как правило, застревают. Кроме того, небольшие размеры и низкая UGV усложняют его обнаружение врагом, что повысило его живучесть".

Также в Milrem Robotics сообщили о соглашении с оборонно-промышленным предприятием с Украиной. Украинский опыт на поле боя будет использован для усовершенствования существующих систем и создания новых для усиления возможностей нашей страны.

Характеристики THeMIS:

Длина * ширина * высота — 247 * 204 * 117 см

Максимальная скорость – 20 км/ч

Вес — 1630 кг.

Максимальный вес полезной нагрузки — 1200 кг.

Номинальный вес полезной нагрузки — 750 кг.

Время работы электрическое — до 1,5 часа

Время работы гибридное — до 15 часов

Дальность контроля прямой видимости – до 1,5 км

Дизельный двигатель и электрогенератор.

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