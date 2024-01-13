Бойові естонські роботи на службі в ЗСУ: що роблять

Які підрозділи використовують роботів-дронів не розголошується з міркувань безпеки

Перші дані про передачу Україні безпілотних транспортників естонського виробництва THeMIS з'явилась наприкінці 2022 року. Зараз ці платформи успішно використовуються ЗСУ для виконання різних завдань.

Основні завдання THeMIS — розмінування та доставка вантажів в ті райони, куди небезпечно їхати звичайним транспортом. Про це повідомляє компанія Milrem Robotics на основі зібраного зворотнього зв'язку.

Загалом Україна отримала 14 безпілотників THeMIS. Сім систем призначені для перевезення вантажів і евакуації поранених (CASEVAC), а сім, обладнаних корисним навантаженням від французького CNIM, для операцій з розмінування. Відповідальний за українську програму в Milrem Robotics Юрі Паюсте зазначає: "Під час бездоріжжя, як українською мовою називають сльотаву пору року, THeMIS може виконувати роль транспортного засобу постачання замість важких вантажівок, які, як правило, застрягають. Крім того, невеликі розміри та низька висота UGV ускладнюють його виявлення ворогом, що підвищило його живучість".

Також у Milrem Robotics повідомили про угоду з оборонно-промисловим підприємством з України. Український досвід на полі бою буде використаний для удосконалення існуючих систем та створення нових для посилення можливостей нашої країни.

Характеристики THeMIS:

Довжина * ширина * висота — 247 * 204 * 117 см

Максимальна швидкість — 20 км/год

Вага — 1630 кг

Максимальна вага корисного навантаження — 1200 кг

Номінальна вага корисного навантаження — 750 кг

Час роботи електричний — до 1,5 год

Час роботи гібридний — до 15 год

Дальність контролю прямої видимості — до 1,5 км

Дизельний двигун і електрогенератор.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання сухопутного дрона, обладнаного туреллю "ШаБля". Така розробка не єдина — схожі моделі розробляють кілька виробників. Штурмові дрони дозволяють зберегти життя військових.