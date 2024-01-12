Враг не скроется: в Украине тестируют наземный комплекс радиоразведки "Архонт"

Главная задача – выявлять местоположение вражеских радаров

Украинские компании усовершенствуют радиотехническую защиту и средства разведки. Тестируются как комплексы воздушного базирования – уже известная Gekata на базе беспилотника, так и наземного расположения.

Компания "Инфозащита" на сайте DOU рассказала о своем варианте наземной станции РТР "Архонт". Его можно выполнить в стационарной и мобильной версии. В отличие от воздушной разведки он будет иметь более мощную антенну. У дрона есть весовые ограничения, а на земле их нет, поэтому мощная антенная система сможет отслеживать сигналы в нижнем диапазоне частот.

"Архонт" состоит из постов, соединенных в сеть. Они определяют источники излучения и их расположение. Сами при этом остаются "в тени", работая в пассивном режиме. Посты взаимозаменяемы – каждый может выполнять роль главного. В РТР-комплексе используется программное обеспечение, разработанное отечественными специалистами, включающими элементы искусственного интеллекта.

Архонта уже тестировали в районе возле зоны боевых действий. Он "увидел" радары врага на земле, на море и в воздухе:

дальней воздушной разведки 1Л117,

РЛС 96Л6Е, входящая в ЗРС С-300,

радары из состава ЗРК "Тор-М1"

сигналы надводных целей в акватории Черного моря,

радар М402 "Пика-М", установленной на самолет Су-34,

РЛС Н011Р "Барс", устанавливаемый на борту истребителя Су-30.

"Геката" и "Архонт" развиваются и совершенствуются. После завершения военные получат эти инструменты для поиска вражеской радар-активности, что позволит поражать цели.

Ранее "Телеграф" рассказывал о беспилотнике Jupiter Hunter-1, который создали в Украине. Он не боится средств радиоэлектронной борьбы противника.