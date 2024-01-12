Враг не скроется: в Украине тестируют наземный комплекс радиоразведки "Архонт"
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Главная задача – выявлять местоположение вражеских радаров
Украинские компании усовершенствуют радиотехническую защиту и средства разведки. Тестируются как комплексы воздушного базирования – уже известная Gekata на базе беспилотника, так и наземного расположения.
Компания "Инфозащита" на сайте DOU рассказала о своем варианте наземной станции РТР "Архонт". Его можно выполнить в стационарной и мобильной версии. В отличие от воздушной разведки он будет иметь более мощную антенну. У дрона есть весовые ограничения, а на земле их нет, поэтому мощная антенная система сможет отслеживать сигналы в нижнем диапазоне частот.
"Архонт" состоит из постов, соединенных в сеть. Они определяют источники излучения и их расположение. Сами при этом остаются "в тени", работая в пассивном режиме. Посты взаимозаменяемы – каждый может выполнять роль главного. В РТР-комплексе используется программное обеспечение, разработанное отечественными специалистами, включающими элементы искусственного интеллекта.
Архонта уже тестировали в районе возле зоны боевых действий. Он "увидел" радары врага на земле, на море и в воздухе:
- дальней воздушной разведки 1Л117,
- РЛС 96Л6Е, входящая в ЗРС С-300,
- радары из состава ЗРК "Тор-М1"
- сигналы надводных целей в акватории Черного моря,
- радар М402 "Пика-М", установленной на самолет Су-34,
- РЛС Н011Р "Барс", устанавливаемый на борту истребителя Су-30.
"Геката" и "Архонт" развиваются и совершенствуются. После завершения военные получат эти инструменты для поиска вражеской радар-активности, что позволит поражать цели.
Ранее "Телеграф" рассказывал о беспилотнике Jupiter Hunter-1, который создали в Украине. Он не боится средств радиоэлектронной борьбы противника.