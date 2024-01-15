Може штурмувати та вести розвідку: Україна розширює перелік бойових дронів

Робота створили учасники оборонного кластера Brave1

Україна продовжує нарощувати виробництво наземних дронів. Вони потрібні не тільки для евакуації постраждалих або доставки вантажів. Такі безпілотники також можуть вести справжні бойові дії. Серед таких наземний робот D-21-11.

Про універсального наземного робота розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що такий винахід дозволяє проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції. Також D-21-11 може виконувати вантажні завдання — підвозити боєприпаси чи провізію там, де звичайні вантажівки доставити їх не можуть.

Федоров зазначив, що бойова частина — автоматична турель D-11 з робота знімається. Вона вже пройшла успішні випробування на практиці. Наразі виробництво таких роботів масштабується. Серед планів розробників: інтеграція видів озброєння країн НАТО та посилення стійкості до радіоелектронної боротьби з боку ворога.

D-21-11 без автоматичної турелі

Раніше "Телеграф" розповідав про використання автоматичних турелей — "ШаБля" вже була успішно випробувана та використана проти окупантів. Серед наземних безпілотників, які виготовляють в Україні, можна умовно виділити два основні види. Перші — бойові, спрямовані на атаку ворога та оборону. Інші — евакуаційні, які здатні вивозити до 200 кг за раз.