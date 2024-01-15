Ironclad: в Україні випробували на передовій наземний безпілотник з кулеметом

Новий наземний дрон озброїли українським бойовим модулем з кулеметом

Українські військові з 5-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил Україні вперше випробували на передовій український наземний дрон Ironclad ("Броненосець). Дрон несе на собі зброю – український кулеметний бойовий модуль "ШаБля" – та здатний вести вогонь по супротивнику.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ, виклавши відео з випробувань. Ironclad на відеозаписи цілиться у бік позицій російських терористів, використовуючи великокаліберний кулемет.

Невідомо, які характеристики має Ironclad зараз, але під час попередніх презентацій він важив 1,8 тонни та міг нести на собі до 350 кілограмів ваги. Також він міг нести на собі тільки кулемет 7,62-мм та 1000 набоїв – встановлювати на нього бойовий модуль тоді не планувалося.

Ironclad може рухатися будь-якою місцевістю зі швидкістю до 20 км/год (дорога) або 15 км/год (бездоріжжя) на відстань до 130 кілометрів на одному заряді. Дистанційне керування дроном можливе на відстані 10 км з ретранслятором та 5 км – без апарату.

Дрон має власну броню. Ironclad може витримувати влучання ворожих боєприпасів калібру до 7,62 мм. Сам же дрон може відповісти або з кулемета калібру 7,62 мм, або навіть з більш великокаліберної "пушки" у 12,7 мм.

Як писав раніше "Телеграф", російське вторгнення в Україну дало сильний поштовх компаніям, які розвивають безпілотні системи озброєння, а тому на озброєнні ЗСУ незабаром можна буде побачити зразки техніки, які до цього вважалися науковою фантастикою. Однією з таких є рухлива вогнева точка UTE MT-1, яку розробники називають "штурмовим дроном".

Також чеська компанія Isolit-Bravo повідомила про передачу на потреби ЗСУ своїх наземних безпілотників UGV Trail-Blazer, які можуть бути використані для транспортування вантажів або поранених.