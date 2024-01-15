Ironclad: в Украине испытали на передовой наземный беспилотник с пулеметом

Новый наземный дрон вооружили украинским боевым модулем с пулеметом

Украинские военные из 5-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины впервые испытали на передовой украинский наземный дрон Ironclad ("Броненосец"). Дрон несет на себе оружие — украинский пулеметный боевой модуль "ШаБля" — и способен вести огонь по противнику.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, выложив видео испытаний. Ironclad на видеозаписи целится в сторону позиций российских террористов, используя крупнокалиберный пулемет.

Неизвестно, какие характеристики имеет Ironclad сейчас, но в предыдущих презентациях он весил 1,8 тонны и мог нести на себе до 350 килограммов веса. Также он мог нести на себе только пулемет 7,62-мм и 1000 патронов – устанавливать на него боевой модуль тогда не планировалось.

Ironclad может двигаться по любой местности со скоростью до 20 км/ч (дорога) или 15 км/ч (бездорожье) на расстояние до 130 километров на одном заряде. Дистанционное управление дроном возможно на расстоянии 10 км с ретранслятором и 5 км без аппарата.

Дрон имеет собственную броню. Ironclad может выдерживать попадание вражеских боеприпасов калибра до 7,62 мм. Сам же дрон может ответить либо из пулемета калибра 7,62 мм, либо даже из более крупнокалиберной "пушки" в 12,7 мм.

Как писал ранее "Телеграф", российское вторжение в Украину дало сильный толчок компаниям, развивающим беспилотные системы вооружения, а потому на вооружении ВСУ вскоре можно будет увидеть образцы техники, которые до этого считались научной фантастикой. Одним из таких является подвижная огневая точка UTE MT-1, которую разработчики называют "штурмовым дроном".

Также чешская компания Isolit-Bravo сообщила о передаче на нужды ВСУ своих наземных беспилотников UGV Trail-Blazer, которые могут быть использованы для транспортировки грузов или раненых.