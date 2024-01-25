Кинули на штурм, вони загинули: журналіст написав про кричущий факт на фронті, Залужний відреагував

За даними журналіста, такі випадки не поодинокі

На одній з ділянок фронту двох досвідчених операторів дронів 74-го розвідувального батальйону кинули на штурм у якості піхоти. У ході бою вони загинули.

Про цей випадок на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, ціль атаки полягала у відбитті спостережного пункту батальйону, який довелось залишити, тому що ця тимчасова та не укріплена позиція була повністю зруйнована артилерією противника.

"Атака абсолютно не відповідала обстановці на тій ділянці фронту, де сили противника переважають. Але командування 74-го розвідбату це не врахувало, і замкомбата з позивним "Первак" відправив дроноводів в атаку з автоматами", — написав журналіст.

Бутусов підкреслив, що бійцям було заборонено знищити противника та супроводжувати атаку дронами. За його словами, штурмова група атакувала без підтримки та через це зазнала важких втрат, а завдання не було виконано.

"Загинули люди, які знищили багато ворогів та врятували багато життів на цій війні. Це війна дронів — і ті командири, які не хочуть воювати дронами, а віддають безвідповідальні накази та звітують за свою активність життями підлеглих, є професійно непридатними, і не гідними керувати бойовими підрозділами", – зазначив журналіст.

Бутусов підкреслив, що випадки направлення у штурмовики операторів дронів непоодинокі та продовжуються. На його думку, це відбувається через відсутність в армії компетентних службових розслідувань та через відсутність натівської процедури After action rewiew (система швидкого аналізу здійснення боїв та інших дій. — Ред.).

"Звертаю увагу, що у нас військове командування багато говорить про війну дронів, але не вживає заходів, щоб посилювати та захистити від некомпетентних командирів операторів дронів. Вважаю, що керівництво ЗСУ нарешті має звернути увагу на бездіяльність у цьому питанні, та видати наказ про заборону проведення штурмових дій без супроводу дронами та застосовувати операторів дронів для будь-яких інших завдань. Бо інакше для кого взагалі Генштаб пише красиві доктрини", – написав Бутусов.

Слід зазначити, що невдовзі після публікації цього посту журналістом, під ним з'явилася реакція головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він залишив у коментарі під дописом два знаки "плюс".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний під час першого контрнаступу у 2022 році хотів піти на ризиковий крок та провести штурмові дії на півдні України, аби відрізати окупантів у Криму.