Потужні атаки на Мар’їнському напрямку: де ще ворог намагався наступати минулої доби, карта

Загалом між українськими захисниками та російською окупаційною армією відбулося 68 бойових зіткнень

Протягом минулої доби, 22 січня, на Мар’їнському напрямку українські оборонці відбили 21 атаку. Бійці ЗСУ продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

Загалом на фронті між українськими захисниками та російською окупаційною армією відбулося 68 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чьотири атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога біля Тернів Донецької області. Бійці ЗСУ відбили 5 атак загарбників поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку теж продовжуються запеклі бої. Там українські бійці відбили сім атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не вів.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій українських військ.

Раніше "Телеграф" повідомив, що вівторок, 23 січня, почався для багатьох українців із повітряної тривоги. Після серії гучних вибухів у Харкові ворог вирішив застосувати літаки Ту-95 для чергової масованої ракетної атаки по Україні.