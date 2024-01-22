Бійцям ЗСУ під Бахмутом потрібна ваша допомога: терміновий збір на ремонт авто саперів
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Що швидше буде закрито збір, то швидше бійці сядуть на свого сталевого "коня"
Інженерно-саперному взводу 1-го стрілецького батальйону 30-ї окремої мехбригади ЗСУ ім. князя Костянтина Острозького (в/ч А0409), яка стримує ворога на Бахмутському та Куп'янському напрямках, потрібна наша посильна допомога.
Бійці збирають кошти на ремонт позашляховика Mitsubishi Delica, яким саперів, зброю, шанцевий інструмент і боєприпаси доставляли на передову.
Однак останні два місяці хлопці, серед яких мінер і водій Павло Буравльов (позивний "Сом"), змушені тягати все на собі, оскільки робоча "конячка" потребує ремонту ходової, ГБЦ із заміною головки та зварювальних робіт по кузову, які загалом обійдуться у 60 тисяч гривень.
Військові відривають на ремонт гроші зі своїх далеко не захмарних зарплат. Однак зібрано менш як 4 000.
Допомогти бійцям можна, переказавши посильні кошти на банку.
https://send.monobank.ua/jar/9moaFupiuu
Ви легко зможете виділити на добру справу суму, еквівалентну парі банок пива чи пачці сигарет з супермаркету, київській перепічці з колою чи філіжанці львівської кави з коньяком. І так, краплина за краплиною, ми зможемо наповнити банку, прискоривши ремонт авто, яке полегшить важкі будні бійців.