Рус

Бійцям ЗСУ під Бахмутом потрібна ваша допомога: терміновий збір на ремонт авто саперів

Автор
Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Телеграф

Що швидше буде закрито збір, то швидше бійці сядуть на свого сталевого "коня"

Інженерно-саперному взводу 1-го стрілецького батальйону 30-ї окремої мехбригади ЗСУ ім. князя Костянтина Острозького (в/ч А0409), яка стримує ворога на Бахмутському та Куп'янському напрямках, потрібна наша посильна допомога.

Бійці збирають кошти на ремонт позашляховика Mitsubishi Delica, яким саперів, зброю, шанцевий інструмент і боєприпаси доставляли на передову.

Однак останні два місяці хлопці, серед яких мінер і водій Павло Буравльов (позивний "Сом"), змушені тягати все на собі, оскільки робоча "конячка" потребує ремонту ходової, ГБЦ із заміною головки та зварювальних робіт по кузову, які загалом обійдуться у 60 тисяч гривень.

Сапер Павло Буравльов

Військові відривають на ремонт гроші зі своїх далеко не захмарних зарплат. Однак зібрано менш як 4 000.

Допомогти бійцям можна, переказавши посильні кошти на банку.

https://send.monobank.ua/jar/9moaFupiuu

Ви легко зможете виділити на добру справу суму, еквівалентну парі банок пива чи пачці сигарет з супермаркету, київській перепічці з колою чи філіжанці львівської кави з коньяком. І так, краплина за краплиною, ми зможемо наповнити банку, прискоривши ремонт авто, яке полегшить важкі будні бійців.

Теги:
#Допомога #Бахмут