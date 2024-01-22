Бійцям ЗСУ під Бахмутом потрібна ваша допомога: терміновий збір на ремонт авто саперів

Що швидше буде закрито збір, то швидше бійці сядуть на свого сталевого "коня"

Інженерно-саперному взводу 1-го стрілецького батальйону 30-ї окремої мехбригади ЗСУ ім. князя Костянтина Острозького (в/ч А0409), яка стримує ворога на Бахмутському та Куп'янському напрямках, потрібна наша посильна допомога.

Бійці збирають кошти на ремонт позашляховика Mitsubishi Delica, яким саперів, зброю, шанцевий інструмент і боєприпаси доставляли на передову.

Однак останні два місяці хлопці, серед яких мінер і водій Павло Буравльов (позивний "Сом"), змушені тягати все на собі, оскільки робоча "конячка" потребує ремонту ходової, ГБЦ із заміною головки та зварювальних робіт по кузову, які загалом обійдуться у 60 тисяч гривень.

Сапер Павло Буравльов

Військові відривають на ремонт гроші зі своїх далеко не захмарних зарплат. Однак зібрано менш як 4 000.

Допомогти бійцям можна, переказавши посильні кошти на банку.

https://send.monobank.ua/jar/9moaFupiuu

Ви легко зможете виділити на добру справу суму, еквівалентну парі банок пива чи пачці сигарет з супермаркету, київській перепічці з колою чи філіжанці львівської кави з коньяком. І так, краплина за краплиною, ми зможемо наповнити банку, прискоривши ремонт авто, яке полегшить важкі будні бійців.