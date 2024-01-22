Укр

Бойцам ВСУ под Бахмутом нужна ваша помощь: срочный сбор на ремонт авто саперов

Автор
Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев
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Чем быстрее будет закрыт сбор, тем быстрее бойцы сядут на своего стального "коня"

Инженерно-саперному взводу 1-го стрелкового батальона 30-й отдельной мехбригады ВСУ им. князя Константина Острожского (в/ч А0409), сдерживающей врага на Бахмутском и Купянском направлениях, нужна наша посильная помощь.

Бойцы собирают средства на ремонт внедорожника Mitsubishi Delica, которым саперов, оружие, шанцевый инструмент и боеприпасы доставляли на передовую.

Однако последние два месяца ребята, среди которых минер и водитель Павел Буравлев (позывной "Сом"), вынуждены таскать всё на себе, поскольку рабочая "лошадка" нуждается в ремонте ходовой, ГБЦ с заменой головки и сварочных работах по кузову, которые в общей сложности обойдутся в 60 тысяч гривен.

Сапер Павел Буравлев

Военные отрывают на ремонт деньги из своих далеко не заоблачных зарплат. Однако собрано менее 4000 гривен.

Помочь бойцам можно, перечислив посильные средства на банку.

https://send.monobank.ua/jar/9moaFupiuu

Вы легко сможете выделить на доброе дело сумму, эквивалентную паре банок пива или пачке сигарет из супермаркета, киевской перепичке с бутылкой колы или чашечке львовского кофе с коньяком. И так, капля за каплей, мы сможем наполнить банку, ускорив ремонт авто, которое облегчит трудные будни бойцов.

Теги:
#Помощь #Бахмут