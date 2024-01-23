Мощные атаки на Марьинском направлении: где еще враг пытался наступать за прошедшие сутки, карта

В общей сложности между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 68 боевых столкновений

За прошедшие сутки, 22 января, на Марьинском направлении украинские защитники отбили 21 атаку. Бойцы ВСУ продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

В общей сложности на фронте между украинскими защитниками и российской оккупационной армией произошло 68 боевых столкновений. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке.

На Купянском направлении Силы обороны отразили четыре атаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины продолжают удерживать врага возле Тернов Донецкой области. Бойцы ВСУ отразили 5 атак захватчиков вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении тоже продолжаются ожесточенные бои. Там украинские бойцы отбили семь атак противника неподалеку от Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, силы обороны за прошедшие сутки отбили 10 атак противника в районах Степного, Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел.

В Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку врага в районе Роботино Запорожской области.

В Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций украинских войск.

Ранее "Телеграф" сообщил, что вторник, 23 января, начался для многих украинцев с воздушной тревоги. После серии громких взрывов в Харькове враг решил применить самолеты Ту-95 для очередной массированной ракетной атаки по Украине.