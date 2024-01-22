Война — день 698: россияне усиливают штурмы на востоке невзирая на потери

Оперативно о главном за сутки

Из-за похолодания в Украине российские войска усиливают штурмы, так как промерзшая земля позволяет легче двигаться боевой технике. Однако Силы обороны стойко держат свои позиции и отбивают атаку за атакой, хотя местами им и пришлось отойти на более выгодные позиции. В целом, несмотря на то, что бои перешли в стадию позиционной войны на истощение, в украинском военном руководстве дают "сдержанный, но оптимистичный" прогноз на 2024 год.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Последние "мопеды" были уничтожены в Одесской области. В регионах Украины обещают дать отбой.

00:00 Оккупанты вновь запустили БПЛА по Украине. Цели зафиксированы в Кировоградской области по направлению Черкасской

О том, что происходило 19 января, читайте в материале: Война — день 695: Украина страдает от нехватки боеприпасов, но впечатляет дронами

Что было в Украине 20 января — читайте по ссылке: Война — день 696: резонансные прогнозы западных СМИ и критическая ситуация в Авдеевке

Информацию за 21 января смотрите по ссылке: Война — день 697: ВСУ держат оборону, тяжелее всего на Купянском и Авдеевском направлениях