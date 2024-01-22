Війна — день 698: росіяни посилюють штурми на сході незважаючи на втрати

Оперативно про головне за добу

Через похолодання в Україні російські війська посилюють штурми, оскільки земля, що промерзла, дозволяє легше рухатися бойовій техніці. Однак Сили оборони стійко тримають свої позиції та відбивають атаку за атакою, хоча місцями їм і довелося відійти на вигідніші позиції. Загалом, попри те, що бої перейшли у стадію позиційної війни на виснаження, в українському військовому керівництві дають "стриманий, але оптимістичний" прогноз на 2024 рік.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Останні "мопеди" були знищені в Одеській області. В регіонах України обіцяють дати відбій.

00:00 Окупанти знову запустили БПЛА Україною. Цілі зафіксовані в Кіровоградській області у напрямку Черкаської

Про те, що відбувалося 19 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 695: Україна страждає від нестачі боєприпасів, але вражає дронами

Що було в Україні 20 січня — читайте за посиланням: Війна — день 696: резонансні прогнози західних ЗМІ та критична ситуація в Авдіївці

Інформацію за 21 січня дивіться за посиланням:Війна — день 697: ЗСУ тримають оборону, найважче на Куп’янському та Авдіївському напрямках