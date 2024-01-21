Війна — день 697: ЗСУ тримають оборону, найважче на Куп’янському та Авдіївському напрямках

Оперативно про головне за добу

Україна продовжує відбивати широкомасштабне російське вторгнення. Ворог не припиняє тиснути на фронтах, а також продовжує практику обстрілу цивільної інфраструктури та населених пунктів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У місті Тула (РФ) пролунали потужні вибухи, повідомляють місцеві пабліки.

Інформацію за 18 січня дивіться за посиланням: Війна — день 694: росіяни "затихли" під Куп’янськом, але тиснуть в інших місцях

Про те, що відбувалося 19 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 695: Україна страждає від нестачі боєприпасів, але вражає дронами

Що було в Україні 20 січня — читайте за посиланням: Війна — день 696: резонансні прогнози західних ЗМІ та критична ситуація в Авдіївці