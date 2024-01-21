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Війна — день 697: ЗСУ тримають оборону, найважче на Куп’янському та Авдіївському напрямках

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Настав новий день опору російським окупантам
Настав новий день опору російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Оперативно про головне за добу

Україна продовжує відбивати широкомасштабне російське вторгнення. Ворог не припиняє тиснути на фронтах, а також продовжує практику обстрілу цивільної інфраструктури та населених пунктів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У місті Тула (РФ) пролунали потужні вибухи, повідомляють місцеві пабліки.

Інформацію за 18 січня дивіться за посиланням: Війна — день 694: росіяни "затихли" під Куп’янськом, але тиснуть в інших місцях

Про те, що відбувалося 19 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 695: Україна страждає від нестачі боєприпасів, але вражає дронами

Що було в Україні 20 січня — читайте за посиланням: Війна — день 696: резонансні прогнози західних ЗМІ та критична ситуація в Авдіївці

Теги:
#Україна #Росія #Війна