Война — день 697: ВСУ держат оборону, тяжелее всего на Купянском и Авдеевском направлениях
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Оперативно о главном за сутки
Украина продолжает отражать широкомасштабное российское вторжение. Враг не прекращает давить на фронтах, а также продолжает практику обстрелов гражданской инфраструктуры и населенных пунктов.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 В городе Тула (РФ) прогремели мощные взрывы, сообщают местные паблики.
Информацию за 18 января смотрите по ссылке: Война — день 694: россияне "затихли" под Купянском, но давят в других местах
О том, что происходило 19 января, читайте в материале: Война — день 695: Украина страдает от нехватки боеприпасов, но впечатляет дронами
Что было в Украине 20 января — читайте по ссылке: Война — день 696: резонансные прогнозы западных СМИ и критическая ситуация в Авдеевке