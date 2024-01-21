"Временное явление": в ВСУ подтвердили отступление из Крахмального на Харьковщине и раскрыли детали (карта)

В 2022 году село освободили во время Слобожанского контрнаступления

Украинские военные отошли с позиций в селе Крохмальное на Купянском направлении. Они заняли более подготовленные рубежи.

Информацию об этом в эфире телемарафона подтвердил представитель командования Сухопутных войск Владимир Фитьо. Он подчеркнул, что уход из этого населенного пункта не создает угроз для соседних подразделений.

"Я думаю, это временное явление. Линия фронта ежедневно смещается, мы просто не сообщаем о захвате или освобождении 100 метров, нам это не нужно. А для российских пропагандистов надо любую победу приносить как Пиррову, чтобы показать, почему только в январе они потеряли 7055 воинов на фронте в полосе ответственности стратегической группировки "Хортица", — отметил Фитьо.

Спикер также сообщил, что в Крахмальном до полномасштабного вторжения проживали 45 человек. По его словам, в селе было около пяти домов, которые разрушила армия РФ.

Крахмальное на карте

"Поэтому эти несколько сотен метров, которые россияне захватили, не имеют никакого значения. Наши защитники отошли на более подготовленные рубежи, где их жизнь в безопасности", — подчеркнул Фитьо.

Спикер отметил, что в 2024 году россияне не отказались от наступления на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях. По его словам, РФ пытается продвигаться от Купянска до Нью-Йорка. В то же время Фитьо подчеркнул, что в полосе ответственности стратегической группировки "Хортица" с начала января было уничтожено 120 танков, 218 БМП, 178 орудий и минометов разных калибров. 7055 россиян были убиты или ранены.

Напомним, власти Харьковской области ввели обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района. Такие меры принимаются из-за сложной ситуации безопасности в регионе.