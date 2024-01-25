Війна — день 701: ситуація на фронті ускладнюється, окупанти рвуться до Авдіївки

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують вести наступальні дії та фокусують увагу на східній частині України. Найбільш активні бойові дії йдуть біля Мар’їнки та Авдіївки. При цьому окупанти шукають нові способи пробитися через оборону ЗСУ і навіть намагаються проникнути до тієї ж Авдіївки через підземні тунелі. Водночас стає дедалі нагальнішим питання дефіциту снарядів в українських захисників, через яке ситуація на фронті може ускладнитися.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Після вибухів у російському Туапсе також було припинено роботу аеропорту в Сочі

00:00 Внаслідок атаки по Хаджибейському району Одеси пошкоджено житлову багатоповерхівку і сталася пожежа в складських приміщеннях. Двоє людей отримали травми.

Про те, що відбувалося 22 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 698: росіяни посилюють штурми на сході, попри втрати

Що було в Україні 23 січня — читайте за посиланням: Війна — день 699: на фронті "гаряче", РФ влаштувала новий ракетний обстріл

Інформацію за 24 січня дивіться за посиланням:Війна — день 700: РФ атакує українські міста та перехоплює ініціативу на фронті