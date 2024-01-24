"Проблема в тому, що...": Кулеба сказав, чи може бути прорив окупантів через брак артснарядів

Захист фронту без боєприпасів коштуватиме набагато дорожче

Без достатньої кількості артилерійських боєприпасів захист фронту коштуватиме велику кількість життів наших військових. Щоб цього не допустити виробництво боєприпасів, має бути збільшено.

Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю німецькому виданню Welt. Він відповів на запитання журналістів щодо того, чи існує ризик російського прориву, якщо не надійдуть нові боєприпаси.

"Я довіряю українським збройним силам. Проблема в тому, що захист фронту без достатньої кількості артилерійських боєприпасів коштуватиме набагато більшу кількість життів українським солдатам. Ми маневруватимемо. Ми стримаємо росіян. Але ціна, звичайно, буде вищою", — сказав Кулеба.

Він також наголосив, що саме з цієї причини українські представники постійно просять західних партнерів, щоби виробництво збільшувалося.

"Ось чому ми вимагаємо, благаємо, благаємо, у кожному обміні наполягаємо, щоб виробництво збільшилося, щоб доставити на фронт більше артилерійських боєприпасів", — підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Збройних силах України розповіли, чи вистачає їм боєприпасів та чому ще не постачають винищувачі F-16.