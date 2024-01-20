Захід збільшує виробництво снарядів: чи вистачить їх, щоб озброїти Україну

Західне виробництво зброї зростає, але вона все одно відстає від російського

Російське вторгнення в Україну показало Європі й США, що їх виробничих потужностей явно замало, щоб підтримувати високі темпи бойових дій. Проте порівняно з початком 2022 року виробництво товарів військового призначення суттєво зросло, а найяскравішим показником є снаряди.

Як йдеться у статті The Economist, у подібних війнах питання перемоги чи поразки залежить від сили військової промисловості. І хоч російський ОПК у 14 разів перевищує український, але завдяки допомозі союзників Україна має суттєву перевагу.

Проте разом із тим і США та Європа мають проблеми з наданням військової допомоги ЗСУ — у Вашингтоні масштабний пакет допомоги застряг у Конгресі, а в ЄС його блокує Угорщина.

Згідно з оцінками Міноборони Естонії, у 2024 році Росія планує виділити на військові потреби 6,5% ВВП, що на 68% більше, ніж минулого року. Вважається, що російське виробництво може вийти на 4,5 мільйона снарядів за рік.

Щодо Заходу, то його виробництво теж зростає, але недостатньо швидко. Зокрема виробництво в США має вийти на 1,2 мільйона на рік до 2025 року, що у 6 разів більше за минулорічний показник. У Європі ж можна оцінити в 1,25 млн снарядів на рік, проте, на відміну від США, там покладаються на приватні компанії, що робить зростання виробництва менш впевненим.

Видання зазначає, що одним із можливих способів швидко наростити виготовлення снарядів, якщо знизити технічні вимоги до них. Тобто снаряд може не відповідати вимогам точності, оскільки його все одно випускатимуть зі зношеного ствола. Те саме стосується і вимог до терміну придатності, оскільки їх все одно витратять протягом кількох днів після.

"Цього року Європі буде складно утримати Україну в боротьбі, якщо американська допомога вичерпається. У довгостроковій перспективі, коли американська підтримка стає дедалі невизначенішою, континент не має іншого вибору, окрім як відновлювати свою оборонну промисловість", — резюмує видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки бюджету України обходиться ліквідація одного російського окупанта.