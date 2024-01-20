Запад увеличивает производство снарядов: хватит ли их, чтобы вооружить Украину

Западное производство оружия растет, но оно все равно отстает от российского

Российское вторжение в Украину показало Европе, что ее производственных мощностей явно недостаточно, чтобы поддерживать высокие темпы боевых действий. Однако по сравнению с началом 2022 года производство товаров военного назначения существенно выросло и наиболее ярким показателем являются снаряды.

Как говорится в статье The Economist, в подобного рода войнах вопрос победы или поражения зависит от силы военной промышленности. И хоть российский ОПК в 14 раз превышает украинский, но благодаря помощи союзников Украина имеет существенное превосходство.

Однако вместе с тем и США и Европа имеют проблемы с предоставлением военной помощи ВСУ — в Вашингтоне масштабный пакет помощи застрял в Конгрессе, а в ЕС его блокирует Венгрия.

Согласно оценкам Минобороны Эстонии в 2024 году Россия планирует выделить на военные нужды 6,5% ВВП, что на 68% больше, чем в прошлом году. Считается, что российское производство может выйти на 4,5 миллиона снарядов за год.

Что касается стран Запада, то его производство тоже растет, но недостаточно быстро. В частности производство в США должно выйти на 1,2 миллиона на год до 2025 года, что в 6 раз больше прошлогоднего показателя. В Европе же можно оценить в 1,25 млн снарядов на года, однако в отличие от США, там полагаются на частные компании, что делает рост производства менее уверенным.

Издание отмечает, что одним из возможных способов быстро нарастить изготовление снарядов, если понизить технические требования к ним. То есть снаряд может не соответствовать требованиям точности, так как его все равно будут выпускать из изношенного ствола. То же касается и требований к сроку годности, поскольку их все равно израсходуют в течение нескольких дней после.

"В этом году Европе будет сложно удержать Украину в борьбе, если американская помощь иссякнет. В долгосрочной перспективе, когда американская поддержка становится все более неопределенной, у континента нет другого выбора, кроме как восстанавливать свою оборонную промышленность", — резюмирует издание.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, во сколько бюджету Украины обходится ликвидация одного российского оккупанта.