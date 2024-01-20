Укр

Не только F-16: Игнат назвал оружие, которое необходимо Украине, чтобы победить

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Юрий Игнат
Юрий Игнат. Фото Армія Inform

Условия на фронте сейчас крайне тяжелые

Чтобы воевать с превосходящей по численности российской армией, Украине необходимы не только истребители F-16. Нам необходимо получить от партнеров инструмент, чтобы закончить войну, это — высокотехнологичное дальнобойное оружие, например, ATACMS (американская тактическая баллистическая ракета класса земля — земля с дальностью до 300 км).

"Ждем решения немецкого правительства о Taurus. Есть StormShadow, поэтому надо, чтобы к британским и французским ракетам присоединилась немецкая. Нам важно иметь количество, чтобы бить врага эффективнее. Тогда это будет серьезная помощь нашим побратимам из Сухопутных войск. Мы понимаем, в каких условиях они сейчас воюют на фронте. Если здесь погода за окном в тыловых регионах плохая, то там — условия становятся непростыми. Стреляет артиллерия, стреляет авиация, над головой дроны, которые летят тебя уничтожать. Это очень тяжелый труд", — отметил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Фокусу".

Он добавил, что именно поэтому остро стоит вопрос ротаций для тех, кто уже давно на фронте. Они нуждаются во временной замене, чтобы отдохнуть и набраться сил.

"Поэтому авиационная поддержка очень важна, в частности та, о которой мы говорили с вами — это и нанесение ударов на дальних подступах, чтобы уменьшить поставки вражеских боеприпасов и логистики", — резюмировал Игнат.

Как сообщал "Телеграф" в Белом доме озвучили тревожный прогноз по войне в Украине, если США не выделят нам новую военную помощь. Там предупредили, что без американского финансирования, в ближайшие недели "Украина исчерпает определенные возможности противовоздушной обороны и артиллерии".

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#Оружие #ВСУ #Юрий Игнат