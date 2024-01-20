Не тільки F-16: Ігнат назвав зброю, яка потрібна Україні, щоб перемогти

Умови на фронті зараз вкрай важкі

Щоб воювати з російською армією, що перевершує за чисельністю, Україні необхідні не тільки винищувачі F-16. Нам необхідно отримати від партнерів інструмент, щоб закінчити війну, це — високотехнологічна далекобійна зброя, наприклад, ATACMS (американська тактична балістична ракета класу земля – земля з дальністю до 300 км).

"Чекаємо на рішення німецького уряду про Taurus. Є StormShadow, тому треба, щоб до британських та французьких ракет доєдналася німецька. Нам важливо мати кількість, щоб бити ворога ефективніше. Тоді це буде серйозна допомога нашим побратимам з Сухопутних військ. Ми розуміємо, в яких умовах вони зараз воюють на фронті. Якщо тут погода за вікном в тилових регіонах погана, то там — умови стають непростими. Стріляє артилерія, стріляє авіація, над головою дрони, які летять тебе знищувати. Це надзвичайно важка праця", — зазначив спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Фокусу".

Він додав, що саме тому гостро постає питання ротацій для тих, хто вже давно на фронті. Вони потребують тимчасової заміни, щоб відпочити та набратися сил.

"Тому авіаційна підтримка дуже важлива, зокрема та, про яку ми говорили з вами — це і завдання ударів на далеких підступах, щоб зменшити постачання ворожих боєприпасів та логістики", — резюмував Ігнат.

Як повідомляв "Телеграф" у Білому домі озвучили тривожний прогноз щодо війни в Україні, якщо США не виділять нам нову військову допомогу. Там попередили, що без американського фінансування, найближчими тижнями "Україна вичерпає певні можливості протиповітряної оборони та артилерії".