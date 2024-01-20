"Союзники про все поінформовані": У ЗСУ розповіли, чи вистачає Україні боєприпасів та чому ще немає F-16

Союзники України знають подробиці про всі атаки та на їх підставі передають допомогу

В Україні немає виробництва ракет, усі боєприпаси, навіть до радянських систем, постачають союзники. Через це Повітряні сили намагаються якомога раціональніше використовувати озброєння.

Про це в інтерв’ю "Фокусу" розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він наголосив, що бойові можливості України не повинні бути відомі суспільству, оскільки це викликає певну реакцію серед населення.

"Дуже не люблю відповідати на це питання, і коли журналісти його порушують, особливо західні. Це неправильно, ви не повинні цікавитися нашими бойовими можливостями, кількістю засобів. Це призводить до реакції населення у відповідь", — сказав Ігнат у відповідь на питання про те, що в України запас боєприпасів до західних систем ППО дещо виснажений.

Він додав, що західні союзники регулярно отримують інформацію про те, скільки ракет і дронів випустила Росія по Україні, скільки було збито і скільки ракет для цього було витрачено. В Україні нині не виробляють навіть радянські ракети С-300, щоб не піддаватися ще більшим атакам окупантів.

"Ви думаєте у нас тут виробництво? Ні! Ми не можемо виробляти тут навіть радянські ракети С-300, ми беремо їх у партнерів чи навіть менші комплекси. Ми всі отримуємо сьогодні від партнерів", — заявив речник ПС ЗСУ.

Він додав, що дрони намагаються не збивати ракетами, а використовувати для цього виключно мобільні групи. У разі, якщо збити вдалося не всі БПЛА і частина продовжує летіти до цілі, то застосовуються зенітно-керовані ракети. Що стосується ЗРК С-300, які запускаються по балістичній траєкторії, то для їх збиття необхідно використовувати спецзасоби, наприклад Patriot.

"Але якщо ми поглянемо на запаси у ворога ракет С-300, у нас не вистачить ніяких запасів для збиття. Тому, звичайно, говорити про це можна, але обережно. Тому що щоразу витрачаючи певну кількість ракет, формується запит до партнерів по постачанню нової партії ракет для ППО. Це робиться не публічно", — зазначив Ігнат.

Німеччина, США та Британія у пакетах допомоги часто вказують, що передають Україні боєприпаси до систем ППО, але жодної конкретики не повідомляють. Спікер ПС ЗСУ зазначає, що Україна не може взяти у партнерів одразу велику кількість ракет і зберігати їх на складах. Рано чи пізно ворог дізнається про це та спробує знищити боєприпаси.

З цієї причини Україна досі не отримала літаки F-16. На перший погляд, все готове, але ці винищувачі стануть метою номер один для росіян, тому необхідно все підготувати заздалегідь.

"Отримуватимемо тоді, коли буде все для цього готове: люди, які пілотуватимуть, люди, які їх обслуговуватимуть, аеродромна інфраструктура тощо. Коли все буде готове, буде раціональне зерно для розміщення літаків в Україні. А поки що їх там підремонтують, модернізують, щоб служили нам вірою та правдою", — підсумував Ігнат.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ змогли збити два російські літаки. Головком ЗСУ Валерій Залужний розповів подробиці.