"Союзники обо всем проинформированы": В ВСУ рассказали, хватает ли Украине боеприпасов и почему еще нет F-16

Союзники Украины знают подробности обо всех атаках и на их основании передают помощь

В Украине нет производства ракет, все боеприпасы, даже к советским системам, поставляют союзники. Из-за этого Воздушные силы стараются как можно более рационально использовать вооружение.

Об этом в интервью "Фокусу" рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он подчеркнул, что боевые возможности Украины не должны быть известны обществу, так как это вызывает определенную реакцию среди населения.

"Очень не люблю отвечать на этот вопрос, и когда журналисты его поднимают, особенно западные. Это неправильно, вы не должны интересоваться нашими боевыми возможностями, количеством средств. Это приводит к ответной реакции населения", — сказал Игнат в ответ на вопрос о том, что у Украины запас боеприпасов к западным системам ПВО немного истощен.

Он добавил, что западные союзники регулярно получают информацию о том, сколько ракет и дронов выпустила Россия по Украине, сколько было сбито и сколько ракет для этого было потрачено. В Украине на сегодняшний день не производят даже советские ракет С-300, чтобы не подвергаться еще большим атакам оккупантов.

"Вы думаете у нас здесь производство? Нет! Мы не можем производить здесь ни советские ракеты С-300, мы берем их у партнеров или даже меньшие комплексы. Мы все получаем сегодня от партнеров", — заявил спикер ВС ВСУ.

Он добавил, что дроны стараются не сбивать ракетами, а использовать для этого исключительно мобильные группы. В случае, если сбить удалось не все БПЛА и часть продолжает лететь к цели, то применяются уже зенитно-управляемые ракеты. Что касается ЗРК С-300, которые запускаются по баллистической траектории, то для их сбития необходимо использовать спецсредства, например, Patriot.

"Но если мы взглянем на запасы у врага ракет С-300, у нас не хватит никаких сбиваемых запасов. Поэтому, конечно, говорить об этом можно, но осторожно. Потому что каждый раз тратя определенное количество ракет, формируется запрос к партнерам по поставкам новой партии ракет к ПВО. Это делается не публично", — отметил Игнат.

Германия, США и Британия в пакетах помощи часто указывают, что передают Украине боеприпасы к системам ПВО, но никакой конкретики не сообщают. Спикер ВС ВСУ отмечает, что Украина не может взять у партнеров сразу большое количество ракет и хранить их на складах. Рано или поздно враг узнает об этом и попытается уничтожить боеприпасы.

По этой же причине Украина до сих пор не получила самолеты F-16. На первый взгляд все готово, но эти истребители станут целью номер один для россиян, поэтому необходимо все подготовить заранее.

"Будем получать тогда, когда будет все для этого готово: люди, которые будут пилотировать, люди, которые будут их обслуживать, аэродромная инфраструктура и т.д. Когда все будет готово, будет рациональное зерно для размещения самолетов в Украине. А пока их там подремонтируют, модернизируют, чтобы служили нам верой и правдой", — подытожил Игнат.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ смогли сбить два российских самолета. Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал подробности.