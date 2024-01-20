Скільки снарядів Європа виготовить у 2024 році: в Єврокомісії назвали цифру

Євросоюз продовжує нарощувати потужності, щоб виробляти багато снарядів

Європейський Союз планує у 2024 році виготовити від 1,3 до 1,4 млн артилерійських снарядів. Переважну більшість з них відправлять в Україну, як військову допомогу Києву.

Про це сказав єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас у Талліні, повідомляє телеканал RTBF. За його словами, ЄС вже у березні або квітні 2024 року зможе виробляти понад 1 млн снарядів на рік.

"Ми продовжимо нарощувати наші виробничі потужності, ймовірно, до 1,3-1,4 млн штук до кінця нинішнього року і продовжимо значно нарощувати їх у 2025 році… Ми переживаємо вирішальний момент для нашої колективної безпеки в Європі, і в агресивній війні, яку веде РФ в Україні, Європа має продовжувати підтримувати Україну всіма своїми засобами", – сказав єврочиновник.

При цьому з виготовлених снарядів більшість буде відправлена Україні. Зараз допомога воюючій країні є пріоритетним напрямком постачань боєприпасів.

Як раніше писав "Телеграф", одна з найбільших проблем України на полі бою – це нестача артилерійських снарядів. В забезпеченні снарядами Україні зараз допомагає Німеччина, яка укладає контракт за контрактом, щоб Збройні сили України отримували боєприпаси; на 2024 рік мова може йти щонайменше про кілька сотень тисяч снарядів.

Окрім того, ЗСУ отримують сучасні боєприпаси з різних країн. Зокрема, йдеться про 125-мм танкові снаряди HE FS TK виробництва Пакистану.

Нарешті, у наступному році Україна планує розпочати власне серійне виробництво снарядів стандарту НАТО – тобто калібру 155 міліметрів. Зразки цих боєприпасів вже проходять державні випробування, але є велика проблема із потрібними для таких снарядів порохами.