Сколько снарядов Европа изготовит в 2024 году: в Еврокомиссии назвали цифру

Евросоюз продолжает наращивать мощности, чтобы производить много снарядов

Европейский Союз планирует в 2024 году произвести от 1,3 до 1,4 млн артиллерийских снарядов. Большинство из них отправят в Украину, как военную помощь Киеву.

Об этом сказал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллине, сообщает телеканал RTBF. По его словам, ЕС уже в марте или апреле 2024 года сможет производить более 1 млн. снарядов в год.

"Мы продолжим наращивать наши производственные мощности, вероятно, до 1,3-1,4 млн штук до конца нынешнего года и продолжим значительно наращивать их в 2025 году… Мы переживаем решающий момент для нашей коллективной безопасности в Европе и в агрессивной войне, которую ведет РФ в Украине, Европа должна продолжать поддерживать Украину всеми своими средствами", – сказал еврочиновник.

При этом из изготовленных снарядов большинство будет отправлено Украине. В настоящее время помощь воюющей стране является приоритетным направлением поставок боеприпасов.

Как ранее писал "Телеграф", одна из самых больших проблем Украины на поле боя – это недостаток артиллерийских снарядов. В обеспечении снарядами Украине сейчас помогает Германия, заключающая контракт за контрактом, чтобы Вооруженные силы Украины получали боеприпасы; на 2024 год речь может идти по меньшей мере о нескольких сотнях тысяч снарядов.

Кроме того, ВСУ получают современные боеприпасы из разных стран. В частности, речь идет о 125-мм танковых снарядах HE FS TK производства Пакистана.

Наконец, в следующем году Украина планирует начать собственное серийное производство снарядов стандарта НАТО – то есть калибра 155 миллиметров. Образцы этих боеприпасов уже проходят государственные испытания, но существует большая проблема с нужными для таких снарядов порохами.