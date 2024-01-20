Рука Кремля? Финляндия может приостановить изготовление снарядов для Украины из-за забастовки

Забастовка коснется четырех заводов, производящих боеприпасы и порох для них

Финляндия может приостановить поставки Украине боеприпасов из-за стачек на важном оборонном предприятии. Как минимум четыре завода финской компании Nammo остановятся на два дня из-за забастовки 350 из 450 рабочих.

Об этом сообщает финское издание Yle. Газета напоминает, что Nammo вовлечена в поставку боеприпасов Вооруженным силам Украины.

Генеральный директор Nammo Раймо Хеласмяки не исключил, что забастовки, запланированные на 1 и 2 февраля, окажут влияние на темпы изготовления снарядов для Украины. Причина в том, что четыре завода по производству боеприпасов и пороха будут стоять два дня, а остановка с последующим выходом обратно на проектную мощность займет некоторое время.

Хеласмяки отметил, что предприятия компании не поставляют Украине снаряды напрямую. Но их покупают Силы обороны, после чего боеприпасы экспортируются.

Министерство обороны Финляндии тем временем утверждает, что, несмотря на забастовки и приостановку работы заводов, никак не повлияет на количество и качество поставок боеприпасов для Украины. Также отмечается, что о забастовках было известно ранее, их анонсировал индустриальный союз, а причиной указана якобы программа правительства по реформированию рынка труда.

Как ранее писал "Телеграф", одна из самых больших проблем Украины на поле боя – это недостаток артиллерийских снарядов. В обеспечении снарядами Украине сейчас помогает Германия, заключающая контракт за контрактом, чтобы Вооруженные силы Украины получали боеприпасы; на 2024 год речь может идти по меньшей мере о нескольких сотнях тысяч снарядов.

Кроме того, ВСУ получают современные боеприпасы из разных стран. В частности, речь идет о 125-мм танковых снарядах HE FS TK производства Пакистана.

Наконец, в следующем году Украина планирует начать собственное серийное производство снарядов стандарта НАТО – то есть калибра 155 миллиметров. Образцы этих боеприпасов уже проходят государственные испытания, но существует большая проблема с нужными для таких снарядов порохами.