У россиян появилось новое мощное оружие: что о нем известно (фото)

Такие снаряды представляют очень большую опасность

Подтвердилась информация о применении российскими оккупантами на авиационных бомбах свободного падения ФАБ-1500М54 универсальных модулей планирования и коррекции полёта (УМПК). Эта доработка делает боеприпасы планирующими.

Об этом пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, россияне разработали для бомбы новый модуль.

"На появившемся первом фото такого модуля, установленного на ФАБ-1500М54 само изделие размыто, но даже размытость даёт возможность утверждать, что это не УМПК с ФАБ-500М62, которые некоторое время назад пытались приспособить к полуторатонным бомбам. Так же бомба получила дополнительную установку обтекателя на носовую часть для снижения сопротивления воздуха", — подчеркнул эксперт.

В то же время Коваленко отметил, что пока сложно сказать, насколько массовое производство УМПК для полуторатонных бомб у врага, и насколько они адаптированы под тяжёлую бомбу. Он напомнил, что УМПК для ФАБ-500М62 не всегда справлялись с сопротивлением воздуха и нередко разваливались во время полета.

"Тем не менее, данное обстоятельство делает ещё более острым и актуальным вопрос передачи Украине 3-х основных составляющих борьбы с российской авиацией: ПВО большого радиуса действия + F-16 + ATACMS", — подытожил эксперт.

Напомним, Россия заявила, что в 2024 году начнет серийное производство планирующих бомб "Дрель". По имеющимся данным, это — разновидность кассетной бомбы.