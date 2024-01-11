У росіян з’явилася нова потужна зброя: що про неї відомо (фото)

Такі снаряди становлять дуже велику небезпеку.

Підтвердилася інформація щодо застосування російськими окупантами на авіаційних бомбах вільного падіння ФАБ-1500М54 універсальних модулів планування та корекції польоту (УМПК). Ця доробка робить боєприпаси плануючими.

Про це пише військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його словами, росіяни розробили для бомби новий модуль.

"На першому фото такого модуля, встановленого на ФАБ-1500М54, сам виріб розмитий, але навіть розмитість дає можливість стверджувати, що це не УМПК з ФАБ-500М62, які деякий час тому намагалися пристосувати до півторатонних бомб. Також бомба отримала додаткову установку обтічника на носову частину для зниження опору повітря", — наголосив експерт.

Водночас Коваленко зазначив, що поки що складно сказати, наскільки масове виробництво УМПК для півторатонних бомб у ворога, і наскільки вони адаптовані під важку бомбу. Він нагадав, що УМПК для ФАБ-500М62 не завжди справлялися з опором повітря та нерідко розвалювалися під час польоту.

"Проте, ця обставина робить ще гострішим і актуальнішим питання передачі Україні 3-х основних складових боротьби з російською авіацією: ППО великого радіусу дії + F-16 + ATACMS", - підсумував експерт.

Нагадаємо, Росія заявила, що у 2024 році почне серійне виробництво плануючих бомб "Дрель". За наявними даними, це різновид касетної бомби.