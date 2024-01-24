"Проблема в том, что...": Кулеба сказал, может ли быть прорыв оккупантов при нехватке артснарядов

Защита фронта без боеприпасов будет стоить гораздо дороже

Без достаточного количества артиллерийских боеприпасов защита фронта будет стоить большого количества жизней наших военных. Чтобы этого не допустить производство боеприпасов должно быть увеличено.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью немецкому изданию Welt. Он ответил на вопрос журналистов насчет того, существует ли риск российского прорыва в случае, если не поступят новые боеприпасы.

"Я доверяю украинским вооруженным силам. Проблема в том, что защита фронта без достаточного количества артиллерийских боеприпасов будет стоить гораздо большего количества жизней украинским солдатам. Мы будем маневрировать. Мы сдержим россиян. Но цена, конечно, будет выше", — сказал Кулеба.

Он также подчеркнул, что именно по этой причине украинские представители постоянно просят западных партнеров, чтобы производство увеличивалось.

"Вот почему мы требуем, умоляем, умоляем, в каждом обмене настаиваем, чтобы производство увеличилось, чтобы доставить на фронт больше артиллерийских боеприпасов", — подытожил глава МИД.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Вооруженных силах Украины рассказали, хватает ли им боеприпасов и почему еще не поставляют истребители F-16.