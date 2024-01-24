Війна — день 700: РФ атакує українські міста та перехоплює ініціативу на фронті

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують утримувати тиск російських окупантів практично по всій лінії фронту. Найбільш важкі бої відбуваються на сході країни, зокрема на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Аналітики відзначають, що росіяни отримали стратегічну ініціативу і можуть спробувати розширити театр бойових дій, тому перша половина 2024 року буде для України найскладнішою.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Кількість постраждалих від обстрілу Харкова зросла до 9 людей.

Інформацію за 21 січня дивіться за посиланням:Війна — день 697: ЗСУ тримають оборону, найважче на Куп’янському та Авдіївському напрямках

Про те, що відбувалося 22 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 698: росіяни посилюють штурми на сході, попри втрати

Що було в Україні 23 січня — читайте за посиланням: Війна — день 699: на фронті "гаряче", РФ влаштувала новий ракетний обстріл