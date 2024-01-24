По всій Україні оголошено повітряну тривогу: всі подробиці

В Україні ракетна небезпека

Сьогодні, 24 січня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. У ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, військові зафіксували зліт ворожого винищувача МІГ-31К.

"Ракетна небезпека по всій Україні. Зліт МіГ-31 з аеродрому Моздок", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що цей літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 23 січня Росія знову масово обстріляла Україну ракетами. Найбільше постраждав Харків. Він за день був атакований аж два рази, а потім росіяни атакували ще й уночі.