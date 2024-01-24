По всей Украине объявлена воздушная тревога: все подробности

В Украине ракетная опасность

Сегодня, 24 января, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В ВСУ предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, военные зафиксировали взлет вражеского истребителя МиГ-31К.

"Ракетная опасность по всей Украине. Взлет МиГ-31 с аэродрома Моздок", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данный самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, ранее мы писали о том, что 23 января Россия снова массированно обстреляла Украину ракетами. Больше всего пострадал Харьков. Он за день был атакован целых два раза, а потом россияне атаковали еще и ночью.