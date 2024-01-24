У США знайшли ще одну проблему через відсутність фінансування для України: мова не про постачання зброї

Відсутність фінансування вплинула на можливості США

Через зволікання з виділенням фінансування з боку Конгресу США страждає не лише на можливість Пентагону передавати нову зброю та боєприпаси, а й також обслуговувати вже передану.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповів речник американського оборонного відомства, генерал Патрік Райдер під час брифінгу у вівторок.

"Очевидно, що поточна нестача фінансування змусила нас призупинити вилучення додаткових озброєнь із наших запасів з урахуванням наслідків для нашої власної бойової готовності", — сказав він.

За його словами, це не дозволяє задовольнити найнагальніші потреби України на полі бою, які включають снаряди, протитанкове озброєння та ППО.

Райдер також підкреслив, що відсутність фінансування заважає обслуговувати системи озброєння, які вже знаходяться в Україні. У зв’язку з цим представник Пентагону закликав Конгрес не зволікати з виділенням допомоги та забезпечити фінансування у стислий термін.

Як повідомлялося раніше, у Білому домі говорили, що Україна перебуває на порозі критичного періоду війни. Бойові дії протягом кількох наступних місяців матимуть особливе значення для її можливості далі захищатись від російських окупантів.