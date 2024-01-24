В США нашли еще одну проблему из-за отсутствия финансирования для Украины: речь не о поставках оружия

Отсутствие финансирования повлияло на возможности США

Из-за проволочек с выделением финансирования со стороны Конгресса США страдает не только возможность Пентагона передавать новое оружие и боеприпасы, но и также обслуживать уже переданное.

Как сообщает Укринформ, об этом рассказал спикер американского оборонного ведомства, генерал Патрик Райдер во время брифинга во вторник.

"Очевидно, что текущая нехватка финансирования заставила нас приостановить изъятие дополнительных вооружений из наших запасов, с учетом последствий для нашей собственной боевой готовности", — сказал он.

По его словам, это не позволяет удовлетворить наиболее насущные потребности Украины на поле боя, которые включают снаряды, противотанковое вооружение и ПВО.

Райдер также подчеркнул, что отсутствие финансирования мешает обслуживать те системы вооружения, которые уже находятся в Украине. В связи с этим представитель Пентагона призвал Конгресс не тянуть с выделением помощи и обеспечить финансирование в сжатые сроки.

Как сообщалось ранее, в Белом доме говорили, что Украина находится на пороге критического периода войны. Боевые действия в течение нескольких следующих месяцев будут иметь особое значение для ее возможности дальше защищаться от российских оккупантов.